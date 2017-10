Victoire épique! Il gagne un marathon parce que les autres prennent la mauvaise direction

Plus arrivé depuis 1995! Le marathon de Venise a été remporté par un Italien. Et ce, grâce... à une moto qui a fait prendre la mauvaise direction aux favoris.

Le sportif Eyob Faniel a remporté le marathon de Venise quand ses rivaux se sont écartés du trajet imposé. Il est ainsi devenu le premier Italien à gagner cette course depuis 1995.

Pendant les 42 kilomètres du marathon , sept sportifs, dont le jeune Italien, s'affrontaient pour la victoire. Mais dans la fin de la course, une moto d'accompagnement lui a «donné un petit coup de main». En prenant un mauvais virage, elle a entraîné derrière elle le peloton de tête. Erreur fatale! Les coureurs se sont rapidement rendus compte de leur bévue et sont retournés dans les limites du parcours défini, mais il était trop tard, car dans une course, une seule fraction de seconde peut tout changer.

Eyob Faniel, lui, n'a pas été déboussolé. Il a pris la bonne direction où il n'a eu pour rival que le coureur africain Mohammed Mussa. Il a terminé avec deux minutes d'avance sur le second athlète et quatre minutes sur le troisième. C'est la première victoire d'Eyob Faniel, 25 ans, dans un marathon.