Quelles chances pour Saint-Pétersbourg d’organiser le match d’ouverture de l’Euro 2020?

Saint-Pétersbourg a avancé sa candidature pour l’organisation du match d’ouverture de l’Euro 2020 de football. Cette ville russe est déjà désignée pour accueillir trois matchs de phase de groupes et un quart de finale du championnat.

L’Union footballistique russe (Fédération russe de football) a déposé une candidature pour l’organisation du match d’ouverture de l’Euro 2020 au stade FK Zenit de Saint-Pétersbourg, a annoncé jeudi Vitali Moutko, président de l’Union.

«L’UEFA a permis de déposer des demandes pour l’Euro 2020, la sélection est en cours. Si on peut organiser le match d’ouverture, pourquoi pas? Nous avons déposé notre demande et avancé la candidature de Saint-Pétersbourg pour la tenue du premier match […]. Je crois que Saint-Pétersbourg est digne de ce tournoi», a indiqué M.Moutko.

Selon lui, Saint-Pétersbourg possède « l’un des meilleurs stades d’Europe », où se déroulent de nombreux tournois importants. En plus, la Russie a déjà organisé la Coupe des confédérations en 2017 et accueillera le Mondial en 2018 , ce qui diminue ses chances d’obtenir le match d’ouverture de l’Euro 2020.

«Nos chances sont proportionnelles au nombre des projets déjà en cours de réalisation. Nous avons accueilli la Coupe des confédérations et le Mondial 2018. On nous dit: "Collègues, vous en avez déjà beaucoup", mais nous avons toutefois déposé notre demande», a expliqué M.Moutko.

Si elle remporte l’organisation du match d’ouverture, Saint-Pétersbourg inaugurera sa deuxième grande compétition internationale en trois ans, après la Coupe des confédérations.

Le prochain championnat d’Europe de football se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020 dans 13 villes de différents pays européens. Le slogan de la compétition est l’«Euro pour l’Europe». Saint-Pétersbourg hébergera trois matchs de phase de groupes et un quart de finale, tout comme Munich, Bakou et Rome. Les autres matchs se dérouleront à Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapest, Copenhague, Bucarest, Bruxelles et Glasgow. Toutefois, la capitale belge, qui peine à construire un nouveau stade dans les temps, risque de perdre le droit d’accueillir l’Euro dès le 7 décembre prochain.