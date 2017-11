Comment la Coupe des Confédérations a-t-elle affecté l’image de la Russie?

Atmosphère carnavalesque et jeux de première classe, voici comment la FIFA décrit la Coupe des Confédérations 2017 en Russie. Selon une étude, 98% des spectateurs ont apprécié leur expérience, 80% des fans internationaux ont désormais une meilleure opinion de la Russie et 91% veulent assister à la Coupe du Monde 2018 après le tournoi de l’été.

«Hooligans russes», racisme, Russes aux visages sombres: nombreuses ont été les histoires d'horreur qui hantaient les spectateurs de tous les coins du monde avant la Coupe des Confédérations 2017 qui s'est tenue cet été en Russie. Mais quelle est leur opinion après le tournoi?

«La Coupe des Confédérations 2017 a été qualifiée de succès triomphal avec un football de première classe accompagné par une atmosphère carnavalesque haute en couleurs», a écrit la FIFA sur son site officiel.

Une étude de marché réalisé par la société Nielsen a confirmé que 98% des spectateurs ont apprécié leur expérience lors de la Coupe des Confédérations 2017, écrit la FIFA. Parmi eux, 91% des interrogés ont déclaré qu'ils voudraient acheter des billets pour la Coupe du Monde 2018.

Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de plus de 10.000 spectateurs avec des questions demandant précisément leurs sentiments et impressions avant, durant et après le tournoi.

Coupe des confédérations © AFP 2017 FRANCK FIFE

Coupe des Confédérations 2017 © Sputnik. Anton Denisov

Cérémonie d'ouverture de la Coupe des Confédérations 2017 © Sputnik. Alexeï Koudenko

Cérémonie d'ouverture de la Coupe des Confédérations 2017 © Sputnik. Alexeï Droujinine

Les feux d'artifice près du stade de Saint-Pétersbourg après le match final de la Coupe des Confédérations 2017 © Sputnik. Aleksandr Gal'perin 1 / 5 © AFP 2017 FRANCK FIFE Coupe des confédérations

Pour près d'une moitié des supporters russes, faire l'expérience d'un tournoi de la FIFA était la motivation principale pour assister aux matchs de la Coupe. En ce qui concerne les fans étrangers, ils ont été majoritairement motivés par le désir de soutenir leur équipe nationale (36%). 20% d'entre eux souhaitaient visiter la Russie et en apprendre davantage sur sa culture, tandis que 17% voulaient faire l'expérience d'un tournoi de la FIFA.

© Sputnik. Ramil Setdikov Mondial 2018: des cinémas gratuits à ciel ouvert attendent les fans de foot à Kaliningrad

Plus de la moitié des supporters étrangers (60%) ont déclaré que le tournoi avait dépassé leurs attentes, et 80% sont rentrés chez eux avec une meilleure opinion de la Russie. Le niveau de sécurité a également été apprécié: 95% des interrogés se sentaient en sécurité dans le stade, 93% se sentaient aussi bien dans les villes hôtes en général.

La Coupe des Confédérations s'est déroulée du 17 juin au 2 juillet dans quatre villes russes: Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan et Sotchi. Le 2 juillet, l'Allemagne a battu le Chili en finale à Saint-Pétersbourg sur le score de un à zéro.