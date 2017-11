Mondial 2018: près de 60% des chambres d'hôtel déjà réservées à Moscou

Les fans de football et les délégations officielles de la FIFA ont déjà réservé, à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2018, 40.000 chambres dans les hôtels de Moscou, ce qui constitue 60% de toutes les chambres d'hôtel de la capitale, annonce le site due la mairie de Moscou.

«Le plus souvent, les fans de football réservent dans les hôtels pas chers. Au centre de Moscou il ne reste pratiquement plus de mini-hôtels ou d'auberges de jeunesse pas chers qui ne soient pas réservés pour la durée des matchs de la Coupe. La plupart de leurs chambres sont non seulement réservées, mais déjà payées», indique le site.

Les chambres sont réservées par des fans originaires de différents pays, dont le Brésil, le Royaume-Uni, la France, le Mexique et le Portugal. Toutefois, ce sont les fans américains et chinois qui sont les plus actifs et ce, malgré le fait que leurs équipes ne participent pas à la prochaine Coupe du Monde.

«On s'attend à ce que les hôtels de Moscou soient pleins, à partir du moment où de nombreux fans choisissent Moscou comme ville de base, ne voulant se rendre dans les autres villes du championnat que pour la durée des matchs de leurs équipes», a ajouté le site.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.