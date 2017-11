Mondial 2018: dépêchez-vous de réserver un billet de train gratuit

Plus de 500 trains gratuits qui circuleront sur le territoire russe seront mis à la disposition des fans de foot pendant la Coupe du Monde 2018. La réservation est déjà ouverte.

C'est parti! La réservation des billets de train pour les supporters du Mondial 2018 est désormais ouverte, annonce le site welcome2018.com. Plus de 500 rames supplémentaires destinés à transporter gratuitement les amateurs de foot circuleront à travers la Russie pendant le plus important événement sportif de l'été prochain. Les horaires définitifs seront annoncés le 15 décembre.

© Sputnik. Anton Denisov Cinq villes russes sont déjà prêtes à accueillir le Mondial 2018

Les trains assureront la liaison entre Moscou et les villes de Saint-Pétersbourg , Kazan, Adler et Nijni Novgorod. Tous les titulaires de billets pour les matchs de la Coupe du Monde et de Fan ID pourront bénéficier d'un voyage gratuit.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.