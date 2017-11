Ville hôte du Mondial 2018, St-Pétersbourg peut aussi accueillir le Masters WTA de tennis

La ville russe de Saint-Pétersbourg est sur le point de devenir la capitale sportive de la Russie. Après la Coupe des Confédérations 2017 et le Mondial 2018, elle a toutes les chances d’organiser le Masters WTA de tennis à partir de 2019 et le match d’ouverture de l’Euro 2020 de football.

Saint-Pétersbourg, qui accueillera en 2018 sept matches du Mondial de la FIFA dont une demi-finale et la petite finale, pourrait en outre héberger le Masters WTA 2019, l’épreuve finale de la saison qui réunit les huit meilleures joueuses de tennis du monde.

Au total, quatre villes ont déjà présenté leurs candidatures pour l’organisation du Masters WTA qui pourrait quitter Singapour en 2018 pour la première fois depuis 2014. Outre Saint-Pétersbourg, déjà ville hôte de tournois annuels WTA et ATP, on trouve parmi les villes candidates Manchester , en Angleterre, la capitale tchèque Prague et la ville chinoise de Shenzhen , qui accueille également des tournois des circuits WTA et ATP. Selon la Women's Tennis Association, deux autres villes ont aussi manifesté leurs intérêts, mais n’ont pas encore présenté de demandes.

La WTA désignera la ville hôte du Masters 2019 en avril prochain.

Saint-Pétersbourg pourrait également organiser plusieurs autres grandes compétitions internationales. L’Union footballistique russe (Fédération de Russie de football) a proposé de disputer le match d’ouverture de l’Euro 2020 au stade Saint-Pétersbourg Arena. Cette enceinte hébergera trois matches de la phase de groupes et un quart-de-finale de l’Euro 2020.

Cette année, Saint-Pétersbourg a accueilli trois matches de la phase de groupes et la finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA.