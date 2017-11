Moscou: Messi, Zidane et d’autres légendes présentent le ballon officiel du Mondial 2018

© Sputnik. Anton Denisov Cinq villes russes sont déjà prêtes à accueillir le Mondial 2018

Le ballon officiel de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie , Telstar élaboré par Adidas, est présenté à Moscou.

Plusieurs légendes du football moderne comme l'attaquant de Barcelone et de l'équipe nationale argentine Lionel Messi, l'entraîneur en chef du Real Madrid Zinédine Zidane, l'ex-joueur de Milan et de l'équipe nationale du Brésil Kaka, l'ex-attaquant de la Juventus et de l'équipe nationale italienne Alessandro Del Piero et Xabi Alonso, ex-joueur du Real Madrid et de l'équipe espagnole, ont pris part à la cérémonie solennelle dans la capitale russe.

🔥 LEAKED: Adidas Telstar 18 — World Cup Ball 2018: https://t.co/fTbthvSS8W — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 26 октября 2017 г.

«Le ballon et ses couleurs me plaisent beaucoup. J'ai déjà eu la possibilité de le tester. C'est un bon ballon», a déclaré Messi.

Месси: добрый вечер, мне очень нравится мяч, его цвета. И у меня уже была возможность попробовать его. Хороший мяч #ЧМ2018 pic.twitter.com/iOM2eues9R — Р-Спорт (@rsportru) 9 ноября 2017 г.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg.