Pari d’un million: le boxeur Mayweather défie la légende de basket-ball Kobe Bryant

Floyd Mayweather, le boxeur retraité et invaincu, a défié l'une des icônes du basket mondial, Kobe Bryant.

«Je suis prêt à faire un un-contre-un pour un million de dollars», a proposé «Money» à l'ancien joueur des Los Angeles Lakers.

Ce défi a été lancé par le boxeur sur le compte Instagram de l'ancienne légende de basket-ball.

Floyd Mayweather Jr est l'un des meilleurs boxeurs des années 2000, demeuré invaincu en plus de 18 ans de carrière professionnelle et 50 combats, mais aussi grâce à ses nombreux titres de champion du monde obtenus dans cinq catégories de poids différentes. Il a mis un terme à sa carrière le 27 août 2017. Il a gagné des combats contre Victor Ortiz le 17 septembre 2011, puis le «combat du siècle» contre Manny Pacquiao le 2 mai 2015 et enfin «The Money Fight» contre Conor McGregor le 26 août 2017.

En tout cas, «Money» n'a pas choisi la facilité puisque Kobe Bryant demeure l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket en un-contre-un. Quintuple champion NBA, il est l'un des six joueurs à avoir inscrit plus de 30.000 points en carrière. Désigné joueur de la décennie 2000 par la NBA, Bryant est également double champion olympique 2008 et 2012.