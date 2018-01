Boris Becker accusé d'avoir vendu aux enchères une fausse raquette

L'ex-champion de tennis allemand Boris Becker aurait vendu aux enchères une fausse raquette, en prétendant qu'elle était sa raquette à Wimbledon en 1999, écrit le quotidien allemand Bild.

Selon la publication, Becker a obtenu pour le faux 10.000 euros. L'argent était censé aller à une œuvre de charité, mais la fondation contactée par l'ancien joueur de tennis n'aurait rien reçu.

L'avocat de Becker insiste sur le fait que la raquette était authentique.

En octobre, Becker avait l'intention de vendre ses trophées de vainqueur de Wimbledon en raison d'une dette de 54 millions de livres (60,9 millions d'euros). L'ancien champion a perdu sa fortune en investissant dans des compagnies pétrolières nigérianes.

Becker a remporté six fois un tournoi du Grand Chelem de tennis et l'or olympique en 1992 en double messieurs. Pendant sa carrière, il a gagné plus de 25 millions de dollars (environ 21 millions d'euros) en simple et en double. De 2013 à 2016, Becker a entraîné le joueur de tennis serbe Novak Djokovic.