Mondial 2018: la sélection iranienne s’y prépare

L’équipe nationale iranienne compte beaucoup travailler durant son stage de préparation et fera tout son possible lors de la future Coupe du Monde de football en Russie, a déclaré à Sputnik Ali Jawadi, directeur des relations publiques à la Fédération d’Iran de football (IRIFF).

À l'issue du tirage au sort du 1er décembre 2017, la sélection iranienne s'est retrouvée dans le 2e groupe avec les équipes du Maroc, de l'Espagne et du Portugal, a rappelé Ali Jawadi à Sputnik.

«La Russie fait partie du 1er groupe. Nous avions une petite chance d'entrer dans ce groupe à la place de l'Arabie saoudite et de jouer face à la Russie. Au sein du 2e groupe, nous nous sommes retrouvés en compagnie des équipes les plus fortes d'Europe et d'Afrique», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que la sélection marocaine, que les Iraniens vont affronter lors de leur premier match du Mondial 2018, figurait à ce jour parmi les équipes de football les plus fortes du continent africain.

«Dans toute compétition, la première rencontre est toujours la plus difficile», a précisé M.Jawadi.

Selon ce dernier, l'entraîneur de l'équipe nationale iranienne, le Portugais Carlos Queiroz, estime nécessaire d'organiser le plus possible de matchs amicaux dans le cadre de la préparation à la Coupe du Monde de football en Russie.

© Sputnik. Natalia Seliverstova Les chapeaux pour le tirage au sort du Mondial 2018 désormais connus

«Tous nos clubs se rendent bien compte que l'équipe nationale iranienne est entrée dans les 32 meilleures sélections du monde et doit jouer au plus haut niveau lors du Mondial. Aussi, la direction de la IRIFF, entend-elle organiser des réunions avec l'équipe afin d'établir un contact psychologique avec les footballeurs pour les préparer comme il se doit aux compétitions», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

Le Mondial se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Le match d'ouverture et la finale se tiendront au stade Loujniki de Moscou.