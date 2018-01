Comme Messi: le PSG propose à Cristiano Ronaldo 300 millions d’euros pour 5 ans

Le Paris Saint-Germain aurait l’intention de signer un contrat de 5 ans avec Cristiano Ronaldo, attaquant du Real Madrid et de l’équipe nationale portugaise, pour 300 millions d’euros, selon le journal espagnol El Confidencial.

D’après les informations de médias espagnols, le footballeur, représentant le Real Madrid depuis 2009 et avec qui il est lié jusqu’au 30 juin 2021, n’est pas content de son salaire, et, en même temps, le PSG est prêt à tout pour le signer à la fin de la saison actuelle et lui payer 300 millions d’euros en cinq ans, soit un montant comparable à celui de Lionel Messi au FC Barcelone. Les représentants du PSG ont déjà entamé des négociations avec le joueur, d'après El Confidencial.