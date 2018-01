Le chouchou des Demoiselles de l'équipe de Russie de football

A l’approche du Mondial 2018, les femmes russes ont été appelées à désigner le joueur le plus attirant de l’équipe russe de football. Quel footballeur est le plus beau selon les supportrices? Toutes les explications dans cette vidéo présentée par le Fédération de Russie de football.

La Fédération de Russie de football a décidé de demander aux femmes russes le nom du sportif le plus attirant de l'équipe de Russie de football.

Pour cela, une journaliste devait aborder par hasard les femmes dans la rue et leur demander de rayer la photo du joueur qui leur plaisait le moins. Blonds, bruns, aux yeux bleus, marron ou verts, barbus et rasés… qui est-ce qui a charmé le plus de femmes?

Dmitri Poloz, âgé de 26 ans, milieu offensif du Zénith Saint-Pétersbourg, a remporté la troisième place.

L'attaquant de 26 ans du Zénith Saint-Pétersbourg Aleksandr Kokorine est à la deuxième position de ce sondage insolite.

La victoire a été attribuée à l'unanimité à Dimitri Kombarov, âgé de 30 ans, évoluant au poste de latéral gauche au Spartak Moscou.

Le Mondial se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg. Le match d'ouverture et la finale se tiendront au stade Loujniki de Moscou.