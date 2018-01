Virages à donner le vertige: les 10 pistes de ski les plus dangereuses du monde

L’hiver bat son plein et nombreux sont ceux qui osent flirter avec la vitesse et le danger dans les montagnes. Voici une sélection des pistes de ski les plus dangereuses et les plus vertigineuses qui donnent aux sportifs les sensations les plus fortes. Rien qu’à les voir, vous en aurez déjà des frissons.

Les personnes aventureuses trouvent souvent différents moyens pour repousser leurs limites. Pour les skieurs, ils se dirigent vers des pentes dangereuses et raides pour recevoir une forte dose d'adrénaline. Naturellement dangereuses, ces pistes «noires» du monde ne sont destinées qu'aux meilleurs skieurs.

Harakiri (Autriche)

Située dans le domaine skiable Ski Zillertal 3000 à Mayrhofen en Autriche, Harakiri mérite la première place dans ce classement. La piste tire son nom du suicide traditionnel japonais, le seppuku. C'est un surnom idéal pour les kamikazes du ski.

Avec une longueur de 1.500 mètres et une pente atteignant 78%, c'est l'une piste les plus raides.

Prenez garde de ne pas faire seppuku sur cette piste vertigineuse!

Le Couloir de Corbet (Wyoming, USA)

Le Couloir de Corbet a été décrit comme la «piste de ski la plus effrayante des États-Unis». Tous les skieurs experts désirent l'emprunter un jour. Un seul regard sur ces pentes vertigineuses est intimidant…

Nécessitant un excellent niveau, le Couloir de Corbet est située sur le domaine de Jackson Hole Mountain Resort dans le Wyoming aux États-Unis. Dès le début, il propose un voyage extrême: une chute libre de six mètres depuis la corniche suivie par une entrée particulièrement raide, avec une inclinaison de 50 degrés, le couloir étant parsemé de parois rocheuses.

Body Bag (Colorado, USA)

C'est une piste qui porte également un nom macabre: de l'anglais, «body bag» signifie sac mortuaire à juste titre! Quand l'on se trouve au sommet, on ne voit même pas l'arrivée à l'horizon. La pente est inclinée à 50 degrés.

Outre des pentes raides, préparez-vous à faire face à des arbres, des couloirs étroits et des sauts impressionnants. De plus, Body Bag est l'une des étapes du fameux Freeride World Tour.

Le Grand Couloir (France)

Risquer d'emprunter une piste dont le départ est situé à 2.700 m d'altitude, ça nécessite du courage! Se trouvant à Courchevel, le Grand Couloir fait vivre une expérience vertigineuse. Sa longueur est de 900 m, son dénivelé de 350 m. Le plus impressionnant est la pente finale de 85 degrés. L'entrée se trouve au milieu d'un ensemble de rochers, mais elle n'est pas particulièrement exigeant. Ce qui rend cette course si terrifiante, ce sont les bosses les plus intenses que vous ayez jamais vues. S'il y a de la neige fraîche, ce n'est pas trop difficile, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez affronter les bosses les plus effrayantes du monde.

Christmas Chute (USA)

Voici un cadeau de Noël pour tous les casse-cous! Christmas Chute se trouve à Alyeska, dans l'État neigeux d'Alaska. Deux murs géants de roche souhaitent la bienvenue dès l'entrée sur la piste. Gelée et très étroite, Christmas Chute demande une attention particulière.

«J'ai vu deux personnes tomber pendant toute la longueur de la piste», a révélé le skieur professionnel Chris Anthony.

La Grave (France)

Célèbre dans toutes les Alpes, la descente de La Grave est située à deux pas de la station des Deux Alpes. La Grave dispose de nombreux télésièges qui vous emmènent au sommet à 2.100 mètres d'altitude et vous laissent faire face à plusieurs dangers: glaciers, crevasses, falaises et terrains extrêmement tumultueux. Une fois que vous avez pris la décision de ne pas descendre par la télécabine, vous êtes seul… mais une descente périlleuse restera certainement gravée dans vos mémoires!

Delirium Drive

Encore un joli nom dans cette sélection, «le plongeon du délire». L'une des pistes les plus célèbres de l'Amérique du Nord, Delirium Drive se trouve à Banff, au Canada. Son entrée commence par une chute presque à l'horizontale, à la manière du Couloir de Corbet, et se poursuit par une descente entre deux versants rocheux, avec de la poudreuse ou de la glace. Attention! Les risques d'avalanche sont particulièrement élevés sur cette piste! Afin d'emprunter le Delirium Dive, le skieur doit être équipé d'un émetteur-récepteur pour faciliter les secours.

Le Pas de Chavanette (entre la France et la Suisse)

«Danger» dit le panneau à son sommet, ajoutant «pour les skieurs experts seulement». Aussi connue comme le «Mur suisse», le Pas de Chavanette est situé dans le domaine des Portes du Soleil, à cheval entre la station française d'Avoriaz et la station suisse de Champéry-les-Crosets. Ce «mur» ne convient vraiment qu'aux très bons skieurs, car il est très raide (jusqu'à 50°) et peut présenter des bosses de 2 mètres après de nouvelles chutes de neige.

La Streif (Autriche)

Au sommet de la piste décrite comme «la piste de ski la plus spectaculaire du monde», vous vous retrouverez à environ 3.312 mètres contemplant l'une des descentes les plus terrifiantes du monde. Elle se trouve à Kitzbühel, en Autriche et abrite des compétitions de descente de ski alpin. En 6 secondes, les skieurs passent de 0 à 100 km/h sur ses pentes vertigineuses. À skier avec prudence!

Tortin (Switzerland)

Dotée de terrains très variés, c'est l'une des pistes les plus célèbres des Alpes. Le danger dépend entièrement de la couverture de neige de la piste. S'il a beaucoup neigé au cours de la saison, vous ne réalisez peut-être même pas la terreur que cette course peut induire… Ce qui rend la course vraiment dangereuse, c'est que les bosses font leur apparition au fur et à mesure que vous avancez. Mais si la piste est recouverte de glace, on peut finir par glisser tout le long de la piste. Tortin est l'une des pentes les plus terrifiantes du monde pour une bonne raison.