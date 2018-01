Nouveau record du monde des Français Papadakis-Cizeron en patinage artistique et danse

Le championnat d'Europe de patinage artistique, qui se déroule actuellement dans la capitale russe, a connu un nouveau record mondial grâce au couple de patineurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

© Sputnik. Vladimir Pesnya Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron au championnat d'Europe de patinage artistique à Moscou

Les patineurs ont obtenu samedi 121,87 points et sont devenus ainsi champions d'Europe en danse libre sur glace avec un total de points de 203,3.

De ce fait, les deux Français ont battu leurs propres records établis au mois de novembre (120,58 en danse libre) et en décembre (202,16 points au total).

Doubles champions du monde (2015 et 2016) et vice-champions du monde en titre, désormais quadruples champions d'Europe, à seulement 22 ans pour elle et 23 ans pour lui, les élèves de Romain Haguenauer, qui s'entraînent à Montréal, au Canada, impriment encore un peu plus leur empreinte dans l'histoire du patinage français, souligne l'AFP.