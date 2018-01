Blessure de Cristiano Ronaldo: «toujours heureux, toujours beau»

Dans un entretien à Marca, Cristiano Ronaldo, coupé au visage lors de la dernière journée en Liga face à La Corogne, s'est exprimé sur sa blessure et a fait part de ses projets d'avenir.

«Durant le match, ils me frappent fréquemment parce qu'ils doivent m'arrêter, mais cette fois je n'ai pas eu de chance. Je me sens mieux maintenant.Je suis toujours heureux, je suis toujours beau et ma vision est toujours aussi claire qu'avant, donc pas de problème», a-t-il confié.

© REUTERS/ Sergio Perez Ronaldo le narcissique? Débat sur le Net sur un geste du footballeur

L'attaquant portugais, dont le transfert éventuel suscite d'innombrables spéculations dans les médias, a également signalé qu'il voulait continuer au Real Madrid

«J'aime vivre ici, j'habite dans cette ville depuis 2009 et j'adore la météo et les gens…L'Espagne est un grand pays, je l'aime. Bien sûr, je veux rester ici. J'adore ce club», a-t-il précisé.

😵 En sang, Cristiano Ronaldo utilise un smartphone sur le terrain pour voir l'étendu des dégâts sur son visage 👀📱 pic.twitter.com/5xUX9xhvTg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 22 января 2018 г.​

Le quintuple Ballon d'or a reçu dimanche un coup de pied au visage lors d'un match contre La Corogne, alors qu'il était en train de marquer un but.