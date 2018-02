L'Occident n'a fourni aucune preuve du recours d'athlètes russes au dopage, selon Lavrov

Le chef de la diplomatie russe a dénoncé mercredi la suspension des JO de plusieurs athlètes russes disculpés récemment par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

«Aujourd'hui on nous dit, toujours sans présenter des faits, que le Tribunal arbitral à Lausanne a disculpé nos sportifs et entraîneurs (…), mais le CIO n'est pas sûr que ces sportifs n'ont pas eu recours au dopage. C'est-à-dire, il n'y a pas de preuves, mais il y a des doutes et des soupçons», a déploré M.Lavrov.

Auparavant, le TAS avait levé pour 28 sportifs russes les sanctions et suspensions à vie infligées par le Comité international olympique pour leur implication présumée dans «un système de dopage d'État» qui a valu à la Russie d'être suspendue des JO d'hiver 2018 de Pyeongchang.

Par la suite, le Comité national olympique de Russie a demandé au CIO d'envoyer les invitations à Pyeongchang aux 15 des 28 Russes disculpés, les autres 13 étant soit retraités, soit non-éligibles pour les JO de 2018. Pourtant, le CIO a refusé d'inviter les intéressés aux prochains Jeux olympiques.