De la cécité à l’épilepsie: palmarès des sportifs ayant dépassé leurs limites

Ils ont choisi de repousser les limites de leurs possibilités et ont brillé (et brillent toujours) dans des domaines sportifs qu'on pensait de prime abord inaccessibles pour eux. Panorama des sportifs qui ont relevé le défi.

Im Dong-hyun (tir à l'arc)

Diagnostic: cécité presque totale

L'archer sud-coréen Im Dong-hyun a établi en 2012 le premier record du monde des jeux Olympiques de Londres avec un score de 699 points en 72 flèches, lors du tour de classement de l'épreuve de tir à l'arc sur le mythique terrain de cricket de Lord's.

Im Dong-hyun, détenteur du précédent record du monde depuis mai 2012, avec un score de 696 points était légalement aveugle, avec une vision de 1/10e à l'œil gauche et de 2/10e à l'œil droit, relate le magazine La Croix.

Pour expliquer comment il voyait les couleurs de la cible placée à 70 m, l'archer sud-coréen a récemment expliqué que c'était comme s'il regardait un tableau impressionniste qui avait été trempé dans l'eau.

Mané Garrincha (football)

Diagnostic: la colonne vertébrale déformée et jambes arquées

Champion du monde pour la première fois en 1958 en Suède, Garrincha a joué un rôle fondamental lors du doublé de la Seleçao en 1962, au Chili, en l'absence de Pelé, blessé lors du deuxième match, rappelle le site France Football. Cependant, son handicap physique ne le prédestinait pas à être un footballeur de haut niveau, de sorte qu'il a été ignoré par les recruteurs pendant son adolescence.

En 50 apparitions officielles avec la sélection brésilienne, Garrincha a participé à 43 victoires et 6 nuls. Il a marqué douze buts. Lorsque Garrincha et Pelé jouaient ensemble, le Brésil n'a jamais perdu un match.

Wilma Rudolph (athlétisme)

Diagnostic: poliomyélite

Sa poliomyélite aurait dû la priver de l'usage normal de sa jambe gauche, mais grâce aux soins que lui a prodigués sa famille, elle parvient à l'âge de 11 ans à retirer ses chaussures orthopédiques et à marcher normalement.

Wilma Rudolph fut triple médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 1960 à Rome, sur 100m, 200m et relais 4 × 100m. Elle a également été détentrice des records du monde dans ces trois disciplines, écrit le site Dyligences.be.

David Smith (volley-ball)

Diagnostic: surdité

David Smith est né avec déficience de l'audition estimée entre 80 et 90%. Il a donc dû porter des prothèses auditives aux deux oreilles, depuis l'âge de trois ans, relate le site Handicap.

Arrivé en 2012, au club français du Tours volley-ball, il rêve de participer aux plus importantes compétitions. Un vœu qu'il réalise lors des Jeux olympiques de Londres 2012 en devenant contreur central de l'équipe américaine.

Michael Phelps (natation)

Diagnostic: trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)

Le sportif le plus titré de l'histoire olympique, qui a mis un terme à sa carrière après les JO 2016 de Rio, avait pourtant touché le fond après les JO de Londres 2012 au cours desquels il avait remporté quatre titres olympiques et deux médailles d'argent.

Phelps, 32 ans, a accumulé dans sa carrière dans les bassins d'eau douce 28 médailles olympiques, dont 23 en or, 26 titres mondiaux et 39 records du monde, dont trois encore inégalés (100m et 200 m papillon, 400 m quatre nages).

Tim Howard (football)

Diagnostic: maladie de Gilles de La Tourette

Tim Howard n'est pas un gardien comme les autres. Cet Américain né à North Brunswick Township dans le New Jersey, est atteint de la maladie de Gilles de La Tourette. Ce trouble neurologique héréditaire se traduit par des tics moteurs ou vocaux, rappelle le site Conbini.

Dans un entretien accordé au quotidien allemand Der Spiegel, l'Américain souligne aussi que les troubles peuvent «[survenir] en permanence»: «Lorsque je m'entraîne ou pendant un match, je peux développer une contraction de l'un de mes bras, de mon cou ou de mes yeux. C'est en général très soudain. (…) Sur le terrain, je n'étais jamais le Tim qui avait le syndrome de La Tourette, j'étais le Tim qui marquait des buts, des paniers ou tapait des home run au baseball».

Lionel Messi (football)

Diagnostic: déficit en hormones de croissance

Messi, qui a rejoint le Barça à l'adolescence et a pour l'instant effectué l'intégralité de sa carrière professionnelle sous le maillot blaugrana, devrait être lié au club catalan jusqu'à ses 34 ans.

Icône du Barça et meilleur buteur de l'histoire du club, il a inscrit 523 buts en 602 rencontres et a remporté 30 trophées, dont quatre Ligues des champions et huit Championnats d'Espagne. Lionel Messi totalise en outre 5 Ballons d'or.

Davis Tarwater (natation)

Diagnostic: épilepsie

Lors des Championnats du monde 2005, sa première expérience internationale, il a manqué de peu la médaille en se classant quatrième du 200 m papillon. Aux Championnats du monde 2009, il a remporté la médaille d'or au relais 4 x 200 m nage libre.

Qualifié pour les Jeux olympiques d'été de 2012, il participe aux séries du relais 4 x 200 m qui est remporté par l'équipe américaine et il reçoit donc une médaille d'or pour sa contribution à l'immense succès de son équipe.