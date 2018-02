Coupe du Monde 2018: le nombre de Français se rendant à Kazan dévoilé

Plus de 20.000 supporters français se préparent à se rendre dans la capitale du Tatarstan, Kazan, pour soutenir les Bleus lors de leur premier match le 16 juin face à l’Australie, informe l’ambassadrice de France à Moscou.

Lors d'une visite à Kazan, l'ambassadrice de France en Russie, Sylvie Bermann, à la tête d'une délégation, a évoqué le sujet de la venue des supporters pour le premier match des Bleus le 16 juin. À quatre mois du début de la Coupe du Monde en Russie, plus de 20.000 supporters sont attendus dans la capitale du Tatarstan.

Dans un entretien avec Evguenia Lodvigova, maire adjointe de Kazan, la diplomate française a mis l'accent sur les liens étroits et profonds de Kazan et Paris. L'ambassadrice a souligné la richesse culturelle de la capitale du Tatarstan en rappelant que l'équipe de France y jouerait son premier match, indique le site Welcome2018

En quittant la ville, Sylvie Bermann a twitté:

Cet été, six matchs auront lieu à Kazan, dont quatre rencontres de la phase de poules: France-Australie (16 juin), Iran-Espagne (20 juin), Pologne-Colombie (24 juin) et Corée du Sud-Allemagne (27 juin). Des matchs de huitième de finale (30 juin) et de quart de finale (6 juillet) se dérouleront également à la Kazan Arena.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.