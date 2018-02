Quand un patineur nord-coréen pratique les arts martiaux sur la glace (vidéo)

Lors des séries du 500m en short-track, le patineur nord-coréen Jong Kwang-bom s’est acharné contre son concurrent japonais en essayant de le faire tomber. Ses tentatives n’ont pas abouti et le sportif a été disqualifié.

Le patineur nord-coréen Jong Kwang-bom a chuté lamentablement en essayant de faire tomber le concurrent japonais Ryosuke Sakazume lors des séries du 500m en short-track.

La course en short-track à peine commencée, le patineur nord-coréen s'est efforcé faire chuter un de ses rivaux, mais en vain. Heureusement, du fait du faux départ il a eu une deuxième chance de gagner et il en a profité pleinement. Sauf que le Nord-Coréen a semble-t-il cru qu'il participait à une compétition d'arts martiaux et il a tenté d'accrocher le japonais afin lui faire perdre l'équilibre. Jong Kwang-bom a finalement été disqualifié, indique USA Today.

— Aaron Beal (@Coach_Beal) 21 февраля 2018 г.

Le patineur japonais Ryosuke Sakazume a juste déclaré que Jong Kwang-bom «avait eu un mauvais réflexe et que son geste était involontaire».

Âgé de 17 ans, Jong Kwang-bom ne s'était pas qualifié pour la compétition par le biais des résultats sportifs. Le Comité international olympique (CIO) a accordé des exemptions spéciales suite au souhait de Pyongyang de participer aux premiers Jeux olympiques d'hiver organisés en Corée du Sud.