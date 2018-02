JO 2018: les cheerleaders russes au programme de la cérémonie de clôture

Dans leur show d'un quart d'heure, les cheerleaders allemands, américains, canadiens, norvégiens, néerlandais, russes, sud-coréens et suisses montreront tant des éléments de leurs propres programmes que leur numéro conjoint au sein d'une équipe internationale, a raconté à Sputnik Andreï Kravtchenko qui accompagne les athlètes russes à Pyeongchang.

«Nous ne savons pas encore ce que ce sera au juste et nous ne le verrons que dimanche 25 février. Quoi qu'il en soit, ce sera un événement historique pour tout le cheerleading mondial, les cheerleaders ne s'étant pas encore reproduits lors des Jeux olympiques», a indiqué l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que ce spectacle avait pour objectif de parler au monde entier du cheerleading comme d'un sport à part entière. Il y a dix-huit mois, il a déjà été enregistré par le Comité international olympique (CIO) comme candidat potentiel au programme des JO. Et ce, d'autant plus, que cette année, le cheerleading souffle ses cent bougies et qu'il se développe activement sur tous les continents.

«À ce jour, toutes les conditions se trouvent réunies pour qu'en 2020, lors des JO à Tokyo, le cheerleading devienne une discipline de démonstration et figure au programme lors des JO 2024 à Paris ou des J0 2028 à Los Angeles. Il est toutefois difficile de prévoir dès à présent le soutien qu'accordera le CIO à cette initiative. Toujours est-il que l'Association coréenne de cheerleading y croit, tout comme nous. Aussi, les Sud-Coréens ont-ils tout fait pour que l'actuelle performance ait lieu», a souligné M.Kravtchenko.

Selon ce dernier, le programme qui sera présenté lors de la cérémonie de clôture à Pyeongchang aura certaines restrictions, vu que les cheerleaders se produiront dehors, par des températures plutôt fraîches.

«Quant à nos athlètes, je ne me fais pas de souci, car ils s'illustreront bien tant sous la neige que sous la pluie… Il ne sera évidemment pas facile pour eux de s'y préparer et de se réchauffer par le temps qu'il fait […] Pourtant, ce sera la clôture des JO, et nous devrons présenter une performance idéale», a conclu l'interlocuteur de Sputnik.

Apparu aux États-Unis dès le XIXe siècle, le cheerleading est aujourd'hui d'une grande popularité dans le monde. Le show des charmantes supportrices est devenu un sport à part entière. Des clubs sportifs de pom-pom girls existent actuellement dans 50 pays, notamment en Russie, où ce sport acrobatique est une activité assez récente.