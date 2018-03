Mantes Russia Cup: quand la banlieue s’invite à la Coupe du monde de foot en Russie

«C'est un rêve qui se réalise» pour ces jeunes de Mantes-La-Jolie, enthousiastes à l'idée d'aller assister en live à des matchs de la Coupe du Monde

La Coupe du Monde de football approche à grands pas et fait vibrer de nombreux fans. À Mantes-la-Jolie, dans la banlieue parisienne, l'engouement a pris une nouvelle dimension grâce à Aboubakry N'diaye qui a su impliquer l'association Sportavie.

Parrainée par l'attaquant sénégalais Opa Nguette et par le youtubeur Julien Fontaine, l'association organise un tournoi de football qui permettra à six filles et à six garçons d'aller vivre la Coupe du Monde sur place à Moscou: le Mantes Russia Cup.

Le tournoi, réservé aux jeunes de Mantes-la-Jolie nés en 2004, a pour but de sélectionner les vainqueurs sur la base du mérite. Organisé les 28 février et 1er mars 2018, l'événement a permis de départager les différentes équipes de football venues de chacun des six collèges de la ville.

© Photo. Mantes Actu

Une initiative saluée par l'ambassade de Russie à Paris. Les services diplomatiques russes ont d'ailleurs accepté de prendre part à ce projet et le conseiller aux affaires culturelles de l'ambassade russe, M. Andrianov a même fait le déplacement jusqu'au gymnase où avait lieu le tournoi.

Dans un discours devant l'ensemble des équipes en lice, le diplomate russe a rappelé l'importance du sport et la chance que la Coupe du Monde représente à la fois pour la Russie, qui peut faire usage du soft power, et pour les jeunes gagnants, qui auront l'occasion unique de visiter le plus grand pays du monde.

© Photo. Mantes Actu

© Photo. Mantes Actu

© Photo. Mantes Actu

© Photo. Mantes Actu 1 / 4 © Photo. Mantes Actu

Un tirage au sort a permis aux participants de se mettre en condition de la fameuse Coupe du Monde: à chaque équipe revenait l'honneur de défendre les couleurs de l'un des pays participants. Chez les garçons par exemple, la finale a opposé la France à l'Uruguay… et c'est la France qui l'a emporté. Les deux équipes victorieuses —une féminine et une masculine- ont décroché leur billet pour Moscou ce 1er mars 2018.

Douze jeunes mantais partiront donc le 18 juin prochain pour la capitale russe, tous frais payés: transports, hébergement, activités culturelles, mais aussi et surtout deux billets pour des matchs de phase de poule: Portugal —Maroc et Danemark- France.

Pour ces jeunes issus des «quartiers défavorisés» fans de football, ce tournoi, mais aussi et surtout le sésame que le billet pour la Coupe du Monde, représente une chance inouïe d'assister au plus grand événement sportif et de vivre intensément la fièvre du supporter. Une expérience unique en somme.

«Peu de gens ont l'occasion d'aller voir un match de Coupe du Monde, j'ai hâte de voir de grands joueurs comme Cristiano» expliquait Noëla, l'une des six filles à avoir décroché son billet pour Moscou et la Coupe du Monde.