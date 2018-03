Neymar voudrait revenir au Barça

«Le crack brésilien a proposé de manière réitérée de revenir au club blaugrana» à l'été 2019, écrit vendredi le quotidien sportif barcelonais Mundo deportivo.

Selon le média, les messages que Neymar et son entourage le plus proche ont envoyé aux dirigeants du Barça affirmaient qu'il était parti à la recherche de son propre espace, loin de Lionel Messi, qu'il avait été aveuglé par le projet et la puissance économique du PSG et qu'il avait fait une erreur, croyant que son départ l'aiderait à grandir en tant que footballeur. En outre, Neymar n'imaginait pas que le niveau de la Ligue 1 allait être aussi inférieur à celui de la Ligue espagnole.

Le quotidien souligne cependant que le Barça, qui a dépensé quelque 300 millions d'euros pour Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, n'envisage pas pour le moment une telle opération, d'autant que les deux parties sont en conflit au tribunal autour d'une affaire de primes non versées au Brésilien.

Selon le quotidien, certains responsables du Barça voient dans ces messages du Brésilien une tentative d'obtenir un refus du club de Barcelone pour mieux justifier un transfert au Real Madrid.

© AFP 2018 Jean-Sebastien Evrard À tout prix: le Real Madrid prêt à sacrifier Ronaldo pour s'offrir Neymar

Trois jours seulement après l'élimination européenne du PSG, la presse espagnole imagine vendredi un possible retour de Neymar en Espagne . Le quotidien sportif madrilène As a relaté dans son édition de vendredi que des représentants du Real «se sont réunis il y a peu à Paris avec le père du joueur», Neymar Sr., qui est aussi son agent.

Neymar Jr. a joué sous le maillot du Barça de 2013 à 2017. En été 2017, il a signé pour le PSG pour une somme record de 222 millions d'euros. Dans l'équipe de la capitale, l'attaquant a joué 30 matchs et a marqué 28 buts toutes compétitions confondues.