Patinage artistique: résultat triomphal de la Russie aux championnats du monde juniors

Les patineurs russes ont remporté les médailles d'or dans toutes les disciplines des championnats du monde juniors organisés dans la capitale bulgare, Sofia. Le dernier jour des compétitions, Alexandra Trusova, âgée de 13 ans, s'est imposée dans le tournoi féminin en ayant totalisé 225,52 points dans les programmes court et libre.

Au cours du programme libre, elle est devenue la première à réaliser deux quadruples sauts (un salchow et un boucle piqué) en compétition internationale dans l'histoire de patinage féminin.

La deuxième place a été occupée par une autre Russe, Alena Kostornaya de 14 ans (207,39 points). La Japonaise Mako Yamashita est arrivée en troisième position (195,17 points) devançant une autre Russe, Stanislava Konstantinova de 17 ans (186,35 points).

© Sputnik. Vladimir Pesnya Une jeune Russe réalise le premier quadruple boucle piqué du patinage féminin (vidéo)

Les compétitions féminines ont clos le programme des championnats du monde à Sofia pendant lesquels les patineurs russes ont gagné les médailles d'or dans toutes les disciplines.

Les compétitions des couples ont été remportées par Daria Pavliuchenko et Denis Khodykin (Polina Kostiukovich et Dmitri Ialin se sont classés deuxièmes et Anastasia Mishina et Alexandre Galiamov, troisièmes).

Anastasia Skoptcova et Kirill Aleshin ont dominé dans les danses et Alexey Erokhov est devenu meilleur dans le tournoi masculin.