Jeux paralympiques: même en absence de nombreux athlètes, la Russie se classe deuxième

Bien que le Comité international paralympique (CIP) n'ait pas admis aux Jeux de Pyeongchang de nombreux athlètes russes et que l'équipe de Russie n'ait compté que 36 sportifs, elle a réussi à récolter 24 médailles et à occuper la deuxième place au classement par équipes.

Le dernier jour des Jeux, les médailles dans six disciplines ont été disputées, mais les Russes ne sont pas parvenus à monter sur le podium ce qui ne les a pas empêchés de rester deuxièmes au classement des nations les plus médaillées.

© Sputnik. Konstantin Chalabov Jeux paralympiques: 4 nouvelles médailles et toujours 2e au classement par équipes

Au total, les athlètes paralympiques russes ont remporté aux Jeux de Pyeongchang 24 médailles, dont 8 médailles d'or. Trois médailles d'or ont été gagnées par Ekaterina Rumyantseva (biathlon 10 km et 6 km debout, course de ski 15 km). Deux médailles d'or ont été remportées par Mikhalina Lysova (biathlon 6 km et 12,5 km déficient visuel) et Anna Milenina (ski de fond, 1,5 km et biathlon 12,5 km debout). Une médaille d'or est également au palmarès d'Aleksei Bugaev en slalom debout.

Les sportifs russes ont également décroché 10 médailles d'argent et 6 médailles de bronze.

Le classement par équipes a été remporté par les Américains qui ont totalisé 13 médailles d'or, 15 d'argent et 8 de bronze. Les Canadiens sont arrivés en troisième position avec 8 médailles d'or, 4 d'argent et 16 de bronze.