Mondial 2018: Londres se limitera au «boycott diplomatique» pour ne pas décevoir les fans

Le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson a promis que le boycott diplomatique de la Coupe du Monde de football en Russie n'aurait pas d'effet sur la participation de la sélection anglaise à l'événement.

«La sélection anglaise ne compte pas boycotter le Mondial», a fait savoir M.Johnson intervenant devant les membres du Parlement britannique.

Il a également rappelé que la décision de participer ou non à la Coupe du Monde relève de la Fédération anglaise de football et non du gouvernement qui ne veut pas pénaliser les supporters.

Précédemment, en réaction à la tentative d'assassinat à Salisbury de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia imputée par Londres à Moscou, la Première ministre britannique Theresa May avait annoncé un boycott de la prochaine Coupe du Monde de football en Russie par les membres du gouvernement et de la famille royale britannique.

Dans le même temps, le ministère britannique des Affaires étrangères a mis en garde les Britanniques souhaitant se rendre en Russie des risques de «réactions hostiles».

Le chef du Comité d'organisation du Mondial 2018 Alexeï Sorokine a par la suite assuré que cette décision de Londres n'aurait pas d'impact sur la compétition.