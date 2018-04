Un coup de sang choquant de Conor McGregor capté en vidéo

Chariot lancé sur un minibus, vitres brisées et deux combattants légèrement blessés: Conor McGregor, star irlandaise des combats d'arts martiaux mixtes (MMA), s'est illustré par un nouveau coup de colère qui lui a valu d'être inculpé pour agression et hooliganisme à New York. La vidéo complète de l’incident vient d’être publiée sur YouTube.