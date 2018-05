Hockey sur glace: la Russie bat l'équipe suisse aux championnats du monde

Le match du groupe A, qui s'est tenu ce samedi à Copenhague, s'est terminé sur le score de 4 à 3 (0-0, 3-1, 1-2). Les buts russes ont été inscrits par Kirill Kaprizov (23e minute), Evgueni Dadonov (28e), Nikita Nesterov (40e), et Mikhail Grigorenko (57e).

Côté suisse, ce sont les joueurs Ramon Untersander, Sven Andrighetto et Gaëtan Haas qui se sont illustrés à la 27e, 52e et 59e minute respectivement.Avec 13 points à son actif, la Russie arrive deuxième et ne cède qu'un point au leader du groupe, les Suédois. Elle doit maintenant jouer contre l'équipe slovaque, le 14 mai.

Les Suisses, qui ont totalisé 9 points, occupent la quatrième place et devront affronter les Français le 15 mai prochain.