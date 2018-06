Quel instrument remplacera la vuvuzela au Mondial 2018?

La vuvuzela, cet instrument national sud-africain ressemblant à un clairon, était devenue un symbole du Mondial 2010, mais aussi un sujet de controverses. En Russie, l'instrument du championnat sera une paire de cuillères aux motifs traditionnels, d'ores et déjà appelées cuillères de la Victoire.

Selon Roustam Nougmanov, spécialiste de la fabrication d'instruments musicaux russes et auteur de l'idée de faire des cuillères le symbole du Mondial 2018 , ces cuillères doivent refléter les traditions, la culture et le patriotisme de la Russie, ainsi que ses victoires sportives. Conçu par les ingénieurs du bureau d'études Karfidov Lab, cet instrument est simple par sa forme et son utilisation et s'associe entièrement à la Russie.

L'instrument est composé de deux cuillères réalisées en plastique de haute qualité et reliées entre elles par l'extrémité de leur manche. Le principe de leur utilisation est semblable à celui des castagnettes. Pour les rendre plus pratiques, les constructeurs ont inventé une attache en forme de V qui rappellera la Victoire.

Les cuillères seront vendues aux abords des établissements sportifs.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.