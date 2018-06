Des fans tchétchènes offrent un gâteau de 100 kg à Salah pour son anniversaire

Les supporters de foot tchétchènes ont réservé une surprise à Mohamed Salah, la vedette de l'équipe d'Égypte de football qui a soufflé ses 26 bougies le jour du match contre l'Uruguay. En effet, en retournant à leur camp de base, situé à Grozny, les Pharaons ont découvert un gâteau pesant ni plus ni moins que 100 kg et orné d'une chaussure de football dorée.

Ce geste a été grandement apprécié en dépit de l'amertume causée par la défaite essuyée à Ekaterinbourg.

«L'équipe est arrivée de l'aéroport de mauvaise humeur, mais un gâteau à deux étages avec des vœux et surplombé d'une chaussure de football dorée les attendait. Ayant apprécié cette atmosphère de fête, Salah et les footballeurs ont souri et l'équipe a chanté «Happy birthday to you» en anglais et en arabe. Puis Mohamed Salah a soufflé les bougies», relate un témoin.

​Rappelons que vendredi, les Égyptiens ont perdu leur premier match de la Coupe du Monde 2018 face à l'Uruguay sur le score de 1 à 0. Salah, qui se rétablit de sa blessure reçue le 26 mai pendant la finale de la Ligue des Champions, ne participait pas à ce match. Le sélectionneur des Égyptiens Héctor Cúper a déclaré aux journalistes que Salah resterait en réserve jusqu'au match contre l'équipe russe qui sera disputé le 19 juin à Saint-Pétersbourg.