À la rencontre de la meilleure footballeuse russe, sélectionnée par Messi (photos)

Âgée de 23 ans, Nadejda Karpova, une footballeuse russe qui joue pour l’équipe espagnole de Valence, a un parcours exceptionnel, ayant été sélectionnée en 2016 parmi les joueurs les plus prometteurs de la planète football. Voici comment vit aujourd’hui la seule femme dans la liste de ces talents dressée par Messi.

Nadejda Karpova est une jeune fille russe avec un destin et un caractère peu communs. Âgée de 23 ans, elle a déjà traversé un véritable parcours du combattant pour passer d'une fille passionnée de sport de la ville russe d'Iaroslavl à une vedette de football, que Lionel Messi en personne avait remarqué et sélectionnée en 2016 parmi les dix jeunes joueurs qui étaient, selon lui, les plus prometteurs de la planète football. Parmi tous ces jeunes talents, Nadejda était la seule femme.

Aujourd'hui, elle joue pour l'équipe espagnole de Valence. De retour à Moscou pour participer au projet «Des rues aux stades», Nadejda raconte son histoire.

«J'ai tout simplement joué. Depuis mon enfance. Je partais en colonie de vacances et je jouais. Je jouais avec mes amis dans la cour», a-t-elle confié aux médias russes.

Elle écoute du rap tandis que son corps porte de nombreux tatouages.

Malgré cette profession où les jeunes filles sont rares, Nadejda reste très féminine, elle s'intéresse à la mode et a choisi son propre style.

De plus, elle a tourné dans une publicité Chanel et a posé pour des magazines comme Numéro et Vogue.

En outre, Nadejda a un faible pour les animaux. Dans son Instagram on la voit de temps en temps en compagnie de chiens, qu'elle affectionne particulièrement.

Mais, bien sûr, pour la majeure partie de son temps, la jeune fille se consacre au sport, qui est sa véritable passion.

