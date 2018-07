Quand «Griezmann» et «Mbappé» descendent sur le terrain et reproduisent la finale (vidéo)

La rencontre finale des Bleus et des Flamboyants continue de faire parler et d'être fêtée, mais pas seulement. A Moscou, des écoliers ont reproduit le match décisif, interprétant les rôles des héros du 15 juillet.

Inspirés par le triomphe des joueurs français, de petits footballeurs moscovites se sont affrontés eux aussi dans un match-reproduction de celui de la finale qui a lieu ce dimanche 15 juillet au stade Loujniki. Dans une vidéo, on peut observer «Griezmann», «Mbappé» et des joueurs croates, tous âgés d'environ 10 ans, courir, marquer et se réjouir comme si c'était une véritable finale de la Coupe du Monde.



© Sputnik . Vladimir Pesnya Cette chanson que les Bleus ont dédiée à Poutine après leur victoire (vidéo)

Les élèves de l'école de sport Tchertanovo et des joueurs du club de football d'enfants Specific ont ainsi répété tous les coups et buts légendaires qui ont permis aux Bleus de sortir vainqueurs de leur match contre les Flamboyants.

Le dimanche 15 juillet, la France a disputé sa troisième finale de Coupe du Monde, après celles de 1998 et 2006, et voilà que les Bleus se sont imposés sur le score de 4:2 devant plus de 78.000 spectateurs au stade Loujniki de Moscou. Antoine Griezmann a été désigné homme du match.

Le Président russe, avec les dirigeants français et croate, a participé à la cérémonie solennelle de remise du trophée de la Coupe du Monde de football.