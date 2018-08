Un record de Michael Phelps effacé par un enfant de 10 ans (vidéo)

Clark Kent Apuada, un nageur américain de 10 ans, a explosé le record détenu depuis 23 ans par le champion de natation Michael Phelps au 100 m papillon lors du Far Western Long Course Championship de Californie.

Le jeune prodige, qui fait de la natation depuis l’âge de 3 ans, a amélioré le record de son idole de plus d’une seconde, parcourant la distance en 1:09:38.

Le précédent record (1:10:48) avait été réalisé lors de ces mêmes championnats Far Western en 1995 par Michael Phelps , le sportif le plus titré et le plus médaillé de l'histoire des Jeux olympiques avec 28 médailles, dont 23 d'or.

Clark Kent rêve de participer aux Jeux olympiques, tout comme Michael Phelps.

Selon l’entraîneur de Clark Kent, cité par des médias américains, le garçon a un talent phénoménal. Le père du garçon affirme que son fils, surnommé Superman, excelle en outre en informatique et au piano.