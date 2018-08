Une vitesse record de 722,2 km/h a été atteinte par une voiture vieille de 50 ans (images)

Lors de la Semaine de la vitesse sur le Lac Salé à Bonneville Salt Flats, situé dans l'Utah aux États-Unis, l'automobile Challenger 2, ayant 50 ans, a établi le record mondial de vitesse dans la catégorie des voitures à moteurs atmosphériques à piston.

Après deux courses, la vitesse moyenne de la Challenger 2 a été définie à 722,2 kilomètres par heure.

Today’s time slip. 450.909mph. We backed up the record! pic.twitter.com/8njj9EFto5 — Danny Thompson (@thompsonlsr) 12 августа 2018 г.​

​​Il y a deux ans, Danny Thompson, le fils du célèbre concepteur et pilote automobile Mickey Thompson, a commencé de nouveaux travaux sur la Challenger 2.

Headed to the start line. pic.twitter.com/zhb3AVUo07 — Danny Thompson (@thompsonlsr) 12 августа 2018 г.​

La capacité totale de deux de ses deux moteurs HEMI a été augmentée de 1.800 à 2.500 ch, et un réservoir pour 113 litres de nitrométhane a été ajouté, expliquent les médias.

En 2016, cette automobile a pu accélérer jusqu'à 654,6 kilomètres par heure. Cette année, lors de la Semaine de la vitesse à Bonneville lors du premier essai, la Challenger 2 a atteint une vitesse d'environ 718,7 kilomètres par heure, et à la deuxième course 725,6 kilomètres par heure. Le résultat moyen est devenu le record de la catégorie.

L'histoire de la Challenger a été commencée en 1960, quand son concepteur, le pilote automobile Mickey Thompson, a réussi à accélérer à Bonneville à 644 kilomètres par heure. Cependant, alors, il n'avait pas pu terminer la deuxième course à cause de pannes techniques, et son record n'a pas été pris en compte. Vers 1968, Thompson a construit la Challenger 2, mais les courses de vitesse à Bonnevile ont été annulées à cause des conditions météorologiques. En 1988, Mickey Thompson et sa femme ont été tués dans leur maison, et leur fils Danny a freiné le projet et n'est revenu à l'idée d'établir un record du monde de vitesse qu'en 2016.