Mauvais perdant: Ronaldo boycotte la remise de prix de meilleur joueur UEFA à Modric

© Sputnik . Grigori Sysoev Nomination au but de l'année: la pépite de Ronaldo contre la Juventus (vidéo)

Cristiano Ronaldo, qui évolue désormais à la Juventus de Turin , était «révolté» d'apprendre que le prix du meilleur joueur européen pour la saison 2017-2018 a été attribué à Luka Modric, raconte un quotidien portugais.

L'entraîneur de CR7 à la Juventus, Massimiliano Allegri, a confirmé l'affaire devant les journalistes. «Cristiano va bien et s'entraine bien. Hier, il était en colère parce qu'il a gagné la Ligue des champions en marquant 15 buts. Cela montre qu'il veut toujours être le meilleur», a-t-il fait savoir.

Auparavant, Luka Modric a déjà été désigné meilleur joueur de la Coupe du Monde, remportée par la France face à la Croatie, qui avait atteint la finale du Mondial pour la première fois dans son histoire (4-2).

© Sputnik . Alexander Vilf Ronaldo fait part de ses impressions du Mondial en Russie

Jusqu'à l'été dernier, la star de la sélection croate était coéquipier de Ronaldo au Real Madrid et avait remporté avec lui quatre C1, dont les trois dernières. Pourtant, lorsqu'il s'agit de récompense individuelle, ce dernier ne semble pas être très partageur: il n'a notamment pas souhaité faire le court déplacement depuis Turin pour la cérémonie à Monaco malgré ses prix du plus beau but et du meilleur attaquant.

L'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, a qualifié l'attribution du prix à Modric de «ridicule». «Le football se joue dans les quatre lignes et là, Cristiano Ronaldo a gagné. Il a marqué 15 buts, a porté le Real Madrid sur ses épaules pour la conquête de la Ligue des Champions une fois de plus», argumente-t-il.