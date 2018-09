Zidane ira-t-il aux USA entraîner le club de Beckham?

Propriétaire de l'Inter Miami CF, une franchise qui verra le jour en MLS en 2020, David Beckham nourrit des projets napoléoniens. The Mirror a annoncé qu'il aimerait faire venir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo comme recrutement phare et convaincre Zinedine Zidane de devenir son entraîneur.

Selon le média, il y a déjà eu des discussions préliminaires avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Zidane.

«Nous voulons créer le plus grand club des États-Unis, ce qui signifie attirer certains des plus gros joueurs.», a déclaré l'ancien capitaine de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, cité par The Mirror.

© REUTERS / Javier Barbancho Qui succédera à Zinédine Zidane au poste d'entraîneur du Real Madrid?

Zinedine Zidane qui est actuellement sans club depuis son départ du Real Madrid l'été dernier, avec un statut de triple vainqueur de la Ligue des champions, a affiché son intérêt pour une carrière en Europe. Des médias assuraient qu'il était attiré par la Premier League et Manchester United , où la presse anglaise le considérait comme candidat crédible en cas de départ ou licenciement de Jose Mourinho.

Le 9 septembre dernier, Zidane a aussi confié qu'il allait bientôt reprendre le travail d'entraîneur, sans cependant entrer dans les détails.

«Sûrement que je vais bientôt recommencer à entraîner parce que j'aime ça et c'est ce que j'ai fait toute ma vie», a ajouté Zinedine Zidane, cité par dailymercato.com.