World’s Greatest Drag Race: un SUV se mesure à 11 voitures de sport (vidéo)

Les experts du magazine Motor Trend ont pour la 8e fois mis en scène 12 voitures d’exception pour déterminer laquelle est la plus rapide sur 402 mètres (un quart de mille) dans le cadre de l’élection de la sportive de l’année.

Un SUV, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, a pour la première fois figuré sur la ligne de départ de la course gigantesque World's Greatest Drag Race tenue à la base de Vanderberg.

Dans cette compétition de vitesse, se sont également affrontés une McLaren 720S, une Porsche 911 GT2 RS, une Honda Civic Type R, une Lamborghini Huracan Performante, une BMW M5, une Ford Mustang GT, une Kia Stinger GT, une Audi TT RS, une Chevrolet Corvette ZR1, une Mazda MX-5 Club et une Aston Martin Vantage.

Le vainqueur, l'anglaise McLaren 720S, a parcouru un quart de mille en 10,1 secondes, atteignant la vitesse de 227,72 km/h sur la ligne d’arrivée.

En 2017, la 7e World’s Greatest Drag Race a été remportée par la berline 100% électrique Tesla Model S P100D qui a terminé la course en 10,5 secondes avec une vitesse de 201 km/h.

La World’s Greatest Drag Race a lieu une fois par an et fait s’affronter des supercars, des GT et des voitures plus classiques.