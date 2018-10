Nurmagomedov menacé d’être privé de son titre de champion

Déclaré vainqueur par soumission dans son combat contre l'Irlandais Conor McGregor, le Russe Khabib Nurmagomedov risque néanmoins de se voir refuser son titre de champion. En cause, la bagarre qu’il a provoquée après le combat.

L'actuel président de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Dane White, a refusé de garantir que le Russe Khabib Nurmagomedov ne serait pas privé de titre de champion à cause de la bagarre qu'il a provoquée après sa victoire sur le ring contre l'Irlandais Conor McGregor.

«Je ne peux pas dire à 100% que Khabib ne sera pas privé de sa ceinture. Nous obéissons à la commission d'État du Nevada, et je suis convaincu qu'elle prendra une décision sévère. Il doit s'inquiéter à cause d'elle, pas à cause de moi. Khabib a des problèmes», a déclaré Dane White lors de la conférence de presse.

Le Russe Khabib Nurmagomedov a conservé son titre de champion des poids légers de l'UFC, en dominant l'Irlandais Conor McGregor, samedi à Las Vegas, lors d'un combat qui s'est terminé en bagarre générale.

© AP Photo / John Locher Grosse bagarre après le combat McGregor-Nurmagomedov (vidéo)

Déclaré vainqueur par soumission dans son combat avec l'Irlandais, le Russe s'est ensuite précipité hors de l'octogone pour en venir aux mains avec des membres du clan de son adversaire.

Originaire du Daghestan, Khabib Nurmagomedov était jusque-là invaincu en 26 combats, dont 8 victoires par KO et 8 par soumission. Il compte désormais une victoire de plus, par soumission.

C'est en revanche la quatrième défaite de sa carrière pour McGregor, qui n'avait plus disputé de combat d'arts martiaux mixtes (MMA) depuis près de deux ans.