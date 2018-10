Le père de Nurmagomedov a promis de «sanctionner» son fils pour sa bagarre après le combat

Abdulmanap Nurmagomedov, père et entraîneur du champion de l'UFC Khabib Nurmagomedov, a déclaré dans une interview accordée au journal russe Izvestia qu'il punirait son fils pour la bagarre qu'il a provoquée après le combat d'une manière plus dure que les sanctions de l'UFC.

«Ce seront probablement des sanctions des plus sévères, je vais être très dur avec lui. J'avais déjà averti que pour moi, l'essentiel était la discipline. On fait ce qu'on veut dans l'octogone. Mais en dehors, il y a des femmes, des enfants et des tiers», a déclaré Abdulmanap Nurmagomedov.

Chef de l'équipe, le père du combattant a également annoncé qu'il assumerait la responsabilité de ce qui s'était passé.

Pourtant, selon le père de Khabib, son fils est en chemin vers la Russie avec la ceinture de l'UFC.

Avant la bagarre générale, Khabib Nurmagomedov avait pourtant conservé son titre de champion des poids légers de l'UFC en dominant l'Irlandais Conor McGregor ce samedi à Las Vegas. Mais déclaré vainqueur par soumission, le Russe s'est ensuite précipité hors de l'octogone pour en venir aux mains avec des membres du clan de son adversaire. Après, Khabib Nurmagomedov avait expliqué avoir déclenché la bagarre à cause des propos de son adversaire et de son entourage sur la religion et sur sa famille.

Originaire du Daghestan, Khabib Nurmagomedov est pour l'instant invaincu en 26 combats, dont huit victoires par KO et huit par soumission. Il ajoute désormais une victoire de plus par soumission à son compteur.

C'est en revanche la quatrième défaite de la carrière de McGregor, qui n'avait plus disputé de combat de MMA depuis près de deux ans.