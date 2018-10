L’UFC annonce le sort de Khabib Nurmagomedov après sa bagarre contre Conor McGregor

Dana White, président de l'Ultimate Fighting Championship, a annoncé le verdict concernant le sort du combattant russe Khabib Nurmagomedov qui avait auparavant menacé de quitter l'UFC.

«Nous sommes OK avec Khabib. Il reste. Tout va s'arranger. Nous avons réglé le problème. On va tout régler. De toute évidence, il était un peu contrarié et un peu excité après tout ça. […] Les gars deviennent très émotifs, et ce fut une bataille très émouvante pour lui. En fin de compte, Khabib est un gars formidable, et nous avons toujours eu de bonnes relations avec lui», a déclaré Dana White dans une interview à TMZ Sports.

Le président de l'UFC a également annoncé que l'inconnu demeurait sur le sort du coéquipier de Khabib, Zubaira Tukhugov, coupable d'avoir agressé Conor McGregor.

© REUTERS / Noah K. Murray-USA TODAY Sports Le président de l'UFC se prononce sur la punition qui attend Khabib Nurmagomedov

Pour rappel, le Russe Khabib Nurmagomedov, âgé de 30 ans, a conservé le 6 octobre son titre des poids légers grâce à un étranglement arrière sur Conor McGregor lors de l'UFC 229, l'Irlandais s'inclinant par soumission au 4e round.

Victorieux, Khabib Nurmagomedov s'est précipité hors de l'octogone pour en venir aux mains avec des membres de l'équipe de son adversaire. Des soutiens de Nurmagomedov faisaient le chemin inverse pour s'en prendre à l'Irlandais resté sur le ring.

Plus tard, dans un long texte publié sur son compte Instagram, Khabib Nurmagomedov a menacé de quitter l'UFC si l'instance persistait dans l'intention de sanctionner son camp après la bagarre générale qui a suivi sa victoire face à Conor McGregor.