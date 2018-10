Ronaldo révèle qui était derrière sa décision de quitter le Real Madrid

Dans une interview accordée à France Football, Cristiano Ronaldo est revenu sur son départ du Real Madrid. Selon le footballeur, il a décidé de quitter le club espagnol à cause de son président, Florentino Perez.

«Je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part du président, qu'on ne me considérait plus comme au début. Les quatre ou cinq premières années, j'avais la sensation d'être Cristiano Ronaldo. Moins après. Le président me regardait avec des yeux qui ne voulaient plus dire la même chose, comme si je n'étais plus indispensable, si vous voyez ce que je veux dire», a-t-il expliqué dans l'hebdomadaire.

Selon le footballeur, Florentino Perez lui faisait même savoir que son «départ ne constituerait pas un problème».

Cristiano Ronaldo a également indiqué que son transfert à la Juventus n'était pas lié ç un quelconque désir de gagner davantage d'argent:

«Si j'avais fait de mon transfert une affaire d'argent, je serais allé en Chine, où j'aurais gagné cinq fois plus qu'ici ou qu'au Real . Je ne suis pas venu à la Juve pour le fric», a assuré le Portugais.

Au début du mois de juillet, Cristiano Ronaldo a changé de club et est passé du Real Madrid à la Juventus de Turin. Le contrat avec le fameux footballeur de 33 ans de l'équipe nationale du Portugal est de quatre ans et expirera à l'été 2022.

Un mois avant de changer de club, Cristiano Ronaldo avait été condamné par la justice espagnole au règlement d'une amende de 3,2 millions d'euros et à une peine de deux ans de prison pour évasion fiscale. Le footballeur a accepté de payer 18,8 millions d'euros dans le cadre d'un pré-accord destiné à mettre fin aux poursuites pour fraude fiscale à son encontre en Espagne.