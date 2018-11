Nurmagomedov VS McGregor: une revanche selon les règles de la boxe?

Un mois après que Khabib Nurmagomedov a défendu son titre de champion de l'UFC en remportant la victoire sur Conor McGregor, son père et entraîneur a déclaré qu’il serait «intéressant» pour eux de mener le combat face à l’Irlandais selon les règles de la boxe.

Abdulmanap Nurmagomedov, père et entraîneur du champion de l'UFC Khabib Nurmagomedov, a déclaré dans une interview accordée au journal russe Izvestia qu'un combat entre son fils et Conor McGregor, selon les règles de la boxe, était du domaine du possible.

«En ce qui concerne le combat face à McGregor selon les règles de la boxe, ce combat est intéressant pour nous. Khabib a montré qu'il était capable de vaincre les meilleurs pratiquants d'arts martiaux mixtes. Il en parlait avant, mais peu de gens y croyaient. Cependant, après les brillantes victoires remportées sur Michael Johnson, Edson Barbosa et Conor [les gens, ndlr] commencent à y croire», a déclaré Nurmagomedov senior.

Selon son entraîneur, le combattant russe a toutes les compétences pour gagner dans le respect des règles de la boxe.

«Je peux citer l'endurance comme l'une des compétences clés. Je me souviens d'un combat de cinq rounds avec Al Iaquinta, dans lequel Khabib a démontré sa volonté de se battre de n'importe quelle manière, par tous les moyens: du léger coup de poing direct gauche au contrôle au sol», a-t-il détaillé.

À Las Vegas le 6 octobre 2018, Khabib Nurmagomedov a défendu son titre de champion de l'UFC, en remportant la victoire sur Conor McGregor au quatrième round, par un étranglement arrière. Mais immédiatement après le combat, il a bondi hors de l'arène et déclenché une bagarre avec un représentant du camp adverse, Dillon Denis. Comme le sportif l'a lui-même expliqué plus tard, il a réagi de la sorte car il ne pouvait pas tolérer les insultes du membre du clan de McGregor.