Quand les Français et les Kirghizs jouent au horseball dans les steppes (vidéo)

Une équipe française a pris sa revanche vendredi sur les Kirghizs en les battant en grande finale hommes du 3e championnat régional de horseball dans le village de Jany-Jol, dans la province kirghize de Jalal-Abad.

Les Français, qui se sont inclinés l’an dernier en grande finale, ont cette fois remporté la victoire sur le score de 6-4 face à l’équipe Birimdik.

Les horseballeuses françaises, qui ont participé au championnat pour la première fois, ont perdu en demi-finales face à l’équipe kirghize Kabylan avant de renoncer à participer au match pour la 3e place contre l’équipe Oular.

Au total, huit équipes ont participé au tournoi kirghiz dont deux équipes françaises.

Le championnat régional de horseball se tient pour la troisième année consécutive dans la province kirghize de Jalal-Abad, le premier ayant eu lieu en février 2017. Créée en 2011, la Fédération kirghize de horseball fait partie de la Fédération internationale.

Le horseball est l'adaptation française du jeu de pato argentin et du bouzkachi asiatique qui réunit des éléments de basketball et de rugby mais à cheval . Le horseball ressemble aussi au jeu équestre de kok-boru, très populaire parmi les Kazakhs, Kirghizs, Tadjiks, Ouzbeks et d'autres peuples d’Asie Centrale, où l’on voit s’affronter deux équipes de cavaliers qui se disputent une carcasse de chèvre et doivent la porter, après l’avoir attrapée, jusque dans le but adverse.

Pendant un match de horseball, les joueurs doivent marquer des buts dans le camp adverse en faisant un minimum de trois passes avec une balle (un ballon) munie de six sangles. Les buts eux-mêmes sont constitués d'un arceau installé à la verticale à environ 4,5 mètres de hauteur. Il y a deux équipes composées de quatre joueurs et de deux horseballeurs de réserve (remplaçants). Le match se déroule en deux mi-temps de 10 minutes chacune.