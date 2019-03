Les femmes ont un meilleur coup de pédale que les hommes... et ils n'ont pas aimé ça

Samedi 2 mars, en Belgique se déroulait la 14e édition de la course de vélo, Het Nieuwsbald. A priori, une course assez classique, le peloton masculin est parti avant le féminin, mais ce dernier a été stoppé au bout de quelques kilomètres par les organisateurs. La raison? Sputnik y revient en 2 minutes.

Lors de la 14e édition de la course cycliste du Het Nieuwsbald,, les organisateurs ont stoppé net la course féminine. Ces dames menaçaient en effet de rattraper le peloton masculin, parti avant, mais bien plus lent. Une rapidité de la part de la gent féminine que les organisateurs n'avaient clairement pas prévue. Une interruption jamais vue auparavant dans le cyclisme pro. Retour en deux minutes sur cette course quelque peu gênante pour ces messieurs.