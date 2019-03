McGregor trouve (enfin) la raison de sa défaite face au Russe Nurmagomedov

Pour The Notorious, sa défaite face au Russe Khabib Nurmagomedov s’explique en partie par le fait que ce dernier s’entraînait enfant en luttant avec des ours.

Conor McGregor ne cesse de fournir des explications à sa douloureuse défaite face à Khabib Nurmagomedov à Las Vegas en octobre 2018. L'athlète irlandais vient de louer la préparation de son adversaire russe, qui luttait enfant contre des oursons:

«C'est un adversaire formidable, il combattait des ours dans son enfance. Il a beaucoup travaillé sur sa posture et il s'est révélé plus rapide que je ne le croyais. Je devrais le respecter», a reconnu The Notorious.

© AP Photo / Gregory Payan Sylvester Stallone donne un conseil à McGregor pour «vaincre sa peur» face à Nurmagomedov

Conor a affirmé qu'il ne combattait pas Khabib de toutes ses forces, ce qui lui a valu sa défaite.

«Je suis sûr de moi et je suis prêt à le faire de nouveau. Je suis en forme, faisons-le. Lorsqu'il y a des divergences, il faut une revanche», a insisté la star des arts martiaux mixtes (MMA) tout en soulignant que «ce n'était pas encore la fin».

Conor McGregor avait perdu face à Khabib Nurmagomedov en s'inclinant par soumission dès le quatrième round, lequel a ensuite dégénéré en bagarre générale.

Fin janvier, la commission sportive du Nevada a infligé respectivement neuf et six mois de suspension au Russe et à l'Irlandais pour les incidents survenus après leur combat à Las Vegas.