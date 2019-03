Pour la quatrième fois, Papadakis et Cizeron champions du monde de danse sur glace (vidéo)

Lors du championnat du monde de patinage artistique au Japon, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté les médailles d’or en danse sur glace pour la quatrième fois de leur carrière. Le duo russe de Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov a remporté les médailles d'argent.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions du monde de danse sur glace pour la quatrième fois, samedi à Saitama au Japon. Les athlètes russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov ont décroché l'argent.

Le duo français a marqué 134,23 points pour une danse libre, mettant à jour le record du monde. Papadakis et Cizeron avaient établi le précédent record en janvier aux championnats d'Europe de Minsk en gagnant 133,19 points. Les Français ont également mis à jour le record de points total avec un résultat de 222,65 (le précédent avait également été établi par eux-mêmes au championnat d'Europe à 217,98).

La deuxième place est occupée par les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov , avec un total de 211,76 points. Le duo russe a obtenu des médailles dans cette discipline pour la première fois depuis l'année 2013. Les médailles de bronze ont été gagnées par les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (210.40).Le duo russe Alexander Stepanov et Ivan Bukin a montré son meilleur résultat de la saison, gagnant 125,42 points pour une danse libre et 208,52 au total. Ils se sont classés à la quatrième place.

Avec un quatrième sacre mondial, Papadakis et Cizeron rejoignent dans l'histoire du patinage les Français Andrée et Pierre Brunet, les seuls avant eux titrés autant de fois, en couples (1926, 1928, 1930 et 1932).