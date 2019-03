Une promenade en-dessous des nuages fait le buzz sur Internet (vidéo)

Une vidéo du coureur espagnol Kilian Jornet prise pendant sa promenade dans les montagnes norvégiennes près de la ville d'Andalsnes devient de plus en plus populaire parmi les internautes.

Sur ses images publiées sur YouTube, on voit le sportif, muni d'une caméra embarquée, courir sur les arêtes des montagnes qui font partie du circuit célèbre de l'Échelle du Troll (Trollstigen), faisant découvrir les paysages spectaculaires des fjords norvégiens.

La vidéo a fait vibrer la plupart des internautes, et certains ont même réagi en plaisantant.

«Il marche dans la montagne mieux que moi je ne le fais dans ma maison!», a écrit un internaute.

Kilian Jornet, né le 27 octobre 1987 à Sabadell, est un sportif professionnel espagnol, spécialiste du ski alpin, de l'alpinisme, de l'ultra-trail et de la course en montagne. Jornet a été plusieurs fois médaillé aux championnats du monde de course sur de longues distances, notamment en course verticale.