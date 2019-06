Ibrahimovic marque un but d’anthologie lors du Championnat nord-américain (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic a ajouté, à 37 ans, un nouveau chef d'œuvre à sa longue liste de buts incroyables, rapporte Eurosport.

À la suite d'une longue touche dans la surface de réparation du New England, il a d'abord jonglé avec le ballon pour se débarrasser d'un adversaire. Dos au but, l'ancien buteur du PSG a ensuite trompé le gardien du New England d'un retourné acrobatique parfaitement réalisé.

37years old, Zlatan Ibrahimovic still scoring mad goals 😲

pic.twitter.com/UYLMU6jSHF — itz Osas Cruz (@ItsOsas_) 3. Juni 2019

Ce but, son 11e de la saison, inscrit à la 84e minute, n'a toutefois servi à rien puisque le Galaxy était d’ores et déjà mené après les buts de Cristian Penilla (45e) et de Teal Bunbury (60e) du New England.

«Ibra» a poussé jusqu'au bout mais n'a pas réussi à arracher le nul malgré un tir de son coéquipier Diego Polenta repoussé par la transversale dans le temps additionnel.

Ce revers est un nouveau coup d'arrêt pour l’équipe californienne qui a perdu six de ses huit derniers matchs, dont les trois derniers à domicile.

Le Galaxy reste 2e de la conférence Ouest (28 points) mais accuse désormais neuf points de retard sur son voisin et grand rival, le Los Angeles FC, leader avec 37 points.