Un triplé de Cristiano Ronaldo lors de la Ligue des Nations enthousiasme les fans (vidéo)

Cristiano Ronaldo, revenu au printemps et portant le maillot national, a marqué pour la première fois depuis près d'un an d'un coup franc (25e), d'une reprise au ras du poteau (88e) et d'une frappe enroulée (90e) au stade du Dragon de Porto, dans le nord du Portugal.

On se refait le triplé de Cristiano Ronaldo en demi-finale de la Ligue des Nations contre la Suisse. 🏆



43 secondes de bonheur, quel joueur extraordinaire ! 🐐 pic.twitter.com/Hj8cIKjrSS — Trivela 🇵🇹 (@Trivela_FR) 5. Juni 2019

Or, l'égalisation de Ricardo Rodriguez (57e s.p.) a entraîné la confusion la plus totale. Tandis que l'arbitre venait de siffler un penalty pour le Portugal, un visionnage des images en bord de terrain (VAR) lui a fait considérer qu'il y avait eu une faute préalable dans l'autre surface, et donc penalty pour la Suisse.

VAR à l’appui, l'arbitre a finalement décidé d'accorder un penalty en faveur de la Suisse en raison d'une faute commise par Nelson Semedo lors de l'action précédente.

Toujours est-il que la Seleçao s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations en battant la Suisse (3-1). Le 6 juin au soir, l'Angleterre affrontera les Pays-Bas, également en demi-finale.