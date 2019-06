Le président de la Confédération africaine de football Ahmad Ahmad arrêté à Paris

Le président de la CAF a été arrêté ce jeudi matin à l’hôtel de Berri, à Paris, annonce Jeune Afrique qui précise qu’Ahmad Ahmad doit être entendu par les services de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF).

Selon les informations de l’hebdomadaire, «l’interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l’équipementier allemand Puma pour s’engager avec la société Tactical Steel, basée à La Seyne-sur-Mer».

Bien que M.Ahmad ait affirmé mi-avril que «toutes les décisions ont été prises de manière collégiale» et «transparente», une signature de contrat aurait été favorisée par la proximité entre lui et un des dirigeants de l’entreprise française et dont le surcoût atteindrait 830.000 dollars (739.000 euros), souligne l’ex-secrétaire général de l’instance continentale Amr Fahmy cité par l’hebdomadaire.

Dans un communiqué publié sur son site, la FIFA dit ne pas connaître «les détails entourant cette enquête» et ne pas être «en mesure de commenter ce sujet en particulier».

Le président de la CAF se trouvait à Paris pour assister au congrès de la FIFA, qui a abouti à la réélection de Gianni Infantino.

Lors cette réunion, la CAF a également décidé de faire rejouer la finale retour de la Ligue des champions africaine, après que le match a été interrompu pour un problème lié à l’assistance vidéo à l’arbitrage.