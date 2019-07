«Je suis Marseillais, j’ai 23 ans, et je suis l’homme le plus profond du monde»

Vous croyez tout savoir sur la plongée en apnée après avoir vu le Grand Bleu? Détrompez-vous. Arnaud Jerald, récent vainqueur des championnats de France d’apnée dans la catégorie bi-palmes, ne se reconnaît pas du tout dans le film-culte des années 80. Ce 28 juin, c’est à la force de ses palmes (et non tiré par un lest, comme dans le film) qu’il est allé chercher la victoire à moins 90 mètres. Le 20 mai dernier, le jeune homme de 23 ans réussissait un exploit plus considérable encore: il battait le record du monde, en plongeant à 108 mètres de profondeur.

C’est à Villefranche-sur-Mer, un lieu idyllique, face à Saint Jean-Cap-Ferrat, entre ses restaurants de poisson, ses instagrameuses, ses rues du XIVe siècle et surtout ses spots de plongée, où il s’entraîne, que Sputnik a rencontré Arnaud Jerald, un sportif hors normes.